Foursquare no Polo Norte - Link - Estadão

O estudante americano Parker Liautaud, de 15 anos, foi o primeiro a fazer check-in no Foursquare do Polo Norte, ganhando a condecoração de “Last Degree” (último grau, em tradução literal do inglês).

Parker investiu suas férias na tentativa de vencer a corrida ao Polo Norte que travou com o empresário David Newman, 44 anos. O estudante venceu a disputa e, além de ser o primeiro a fazer check-in no Ártico, se tornou a pessoa mais jovem a esquiar na região.

A corrida foi registrada via Twitter e Facebook pelos dois e tinha um apelo ecológico – tanto Parker quanto David dizem querer chamar a atenção para a situação ecológica do Ártico e inspirarem as pessoas a criarem um “futuro mais sustentável”.

De acordo com o Twitter de Parker, devido a “condições intransponíveis”, não foi possível chegar ao ponto pretendido de esquis e, por isso ele foi levado de helicóptero até o local.