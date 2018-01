Foursquare se torna app de recomendação e muda visual - Link - Estadão

Novo logo funde ícone de geolocalização e visual ‘super-herói’ Novo logo funde ícone de geolocalização e visual ‘super-herói’

SÃO PAULO – Como anunciado em maio, o Foursquare mudou. Após se dividir em dois aplicativos com o nascimento do Swarm, que assumiu sua função de check-ins, o Foursquare agora assume um novo visual e passa a ser apenas um serviço de busca local personalizada.

Dennis Crowley, CEO da startup fundada por ele em 2009, havia dito que o app passaria por uma “metamorfose”, voltado-se exclusivamente, e de forma mais inteligente, para a busca por locais baseado na sua localização. “Um aplicativo deve ser capaz de responder perguntas como ‘diga-me um lugar legal para um jantar romãntico’ e não apenas ‘diga-me onde encontrar o posto de gasolina mais próximo’”, disse.

No anúncio que fizeram no blog oficial, dizem tratar-se do “começo do futuro de ‘busca local personalizada’ que temos vindo a falando desde que começamos o Foursquare.”

A “comunidade Foursquare”, de 50 milhões de usuários, segundo a empresa, deve se preparar para as mudanças. Apesar de serem aplicativos com funções diferentes, os dois funcionarão em sincronia.

“Em primeiro lugar, movemos todos os check-ins para o nosso novo aplicativo, Swarm. Não se preocupe; todos os seus check-ins antigos, todos os seus amigos, todas as suas fotos, estão todos automaticamente em Swarm”, diz o comunicado, que afirma que cerca de 75% dos usuários do Foursquare já passaram a usar o Swarm espontaneamente desde que lançado.

“Para todos ainda usando o Foursquare para fazer check-in, terão que baixar o Swarm para continuar fazendo check-in”, ponderam.

“Em segundo lugar, se você constrói um aplicativo totalmente novo, precisa de um logo totalmente novo. Nosso logo está mudando da marca de check-in para algo que representa o Foursquare novo. Projetamos o novo logo para ser uma mistura entre alfinetes de mapa e um emblema de super-herói. Sempre pensamos no Foursquare como lhe dando superpoderes para explorar a sua cidade, e nosso novo logo reflete essa visão.”

No comunicado, o Foursquare diz ainda que a partir de amanhã o Swarm será o único meio de fazer check-ins e que, “em breve”, o novo Foursquare chegará a todos.

Telas do novo Foursquare e do Swarm (dir.) Telas do novo Foursquare e do Swarm (dir.)