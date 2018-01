.Fox Networks vai vender publicidade do Facebook no Brasil - Link - Estadão

.Fox Networks vai vender publicidade do Facebook no Brasil

O Facebook e a .Fox Networks fecharam um acordo para a venda do inventário de publicidade do Facebook na América Latina a partir deste mês. A responsabilidade de venda de anúncios no Facebook fica com a Fox. A rede social também ganha mais destaque nos canais por assinatura do grupo Fox.

22/10/2009 | 21h09

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo