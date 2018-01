Foxconn apresenta novo tipo de entrada USB - Link - Estadão

Nova conexão será reversível e terá tamanho de atual micro USB. Nova conexão será reversível e terá tamanho de atual micro USB. FOTO: Reprodução/TheVerge

SÃO PAULO – Existem algumas atividades cotidianas que levam embora o tempo da nossa vida para todo o sempre: uma delas é tentar acertar o lado certo de um cabo USB ao conectá-lo em um dispositivo ou entrada. Felizmente, isso vai acabar em breve. Anunciada em dezembro, um novo tipo de entrada USB foi exibida pela primeira vez pela Foxconn, e deve ser finalizada até julho.

Chamada de Tipo-C, a entrada terá o tamanho de uma conexão Micro USB e poderá ser usada em qualquer um dos dois sentidos, como os cabos de força dos dispositivos mais recentes da Apple. Com suporte a USB 3.1, os cabos da Tipo-C poderão carregar até 1,25 GB por segundo em dados.

Entretanto, a mudança deve dar dor de cabeça: afinal, os novos cabos e entradas não serão compatíveis com a tecnologia atualmente existente, sendo necessário desenvolver especificações para cabos e adaptadores antigos.

A nova conexão atende à necessidade de tablets e smartphones cada vez mais finos, que pareciam já pouco espessos com relação ao tamanho de uma entrada USB comum. De acordo com Alex Peleg, da Intel, em entrevista ao The Verge, “a nova conexão deverá ser o único tipo necessário para alguém que precisa de transmissão de dados, energia e vídeos, em todos os seus dispositivos”.