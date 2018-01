Foxconn brasileira tem ameaça de greve - Link - Estadão

Trabalhadores exigem que empresa solucione problemas como falta d’água, alimentação e transporte

Foxconn em Jundiaí FOTO: André Lessa/AE

SÃO PAULO – Os funcionários da filial brasileira da Foxconn, em Jundiaí, interior de São Paulo, ameaçam entrar em greve a partir do dia 3 de maio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

Eles exigem que a empresa solucione uma série de problemas na fábrica como falta d’água, alimentação e transporte de colaboradores. As informações são do Jornal de Jundiaí.

A assessoria de imprensa da empresa não quis comentar o assunto.

Segundo Evandro Santos, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí e Região, “não havia água sequer para fazer comida” na unidade que fica perto da Via Anhanguera (na futura avenida Steve Jobs). Pressionada pelo sindicato, a empresa chamou caminhões-pipa para restabelecer o abastecimento e providenciou alimentação trazida de outra unidade da empresa.

“A qualidade da refeição é muito ruim e o tempo de espera nas filas para alimentação é enorme”, disse Evandro Santos ao Jornal de Jundiaí.

O transporte também sofre críticas dos trabalhadores. “O número de empregados cresceu, mas o número de ônibus continua o mesmo. Com isso, muitos trabalhadores são obrigados a viajar em pé”, afirmou Santos.

“Não admitimos que essa situação continue por mais um dia sequer. Buscamos resolver o problema diretamente com a empresa, sem recorrer ao poder público, mas se isso não acontecer, faremos a denúncia aos órgãos competentes”.

Uma nova assembleia será realizada no dia 3 de maio.

A Foxconn fabrica iPads e iPhones na China e deve começar a fazer o tablet por aqui também num futuro próximo. Suas unidades na China têm um longo histórico de denúncias de más condições de trabalho.