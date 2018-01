Foxconn espera 'melhoria drástica' na receita - Link - Estadão

A Foxconn espera uma “melhoria drástica” em seus resultados de 2011, afirmou o presidente do Conselho da empresa a acionistas, motivando alta de até quase 15% das ações da companhia, no maior ganho diário em um ano.

A empresa está atualmente deficitária e tem sofrido com uma série de problemas, incluindo crescentes custos com conflitos trabalhistas que levaram a suicídios de empregados em suas instalações na China. Apesar disso, a empresa planeja um investimento bilionário no Brasil, que receberá linhas de montagem de equipamentos da Apple na cidade de Jundiaí.

Nesta quarta-feira, durante um encontro de acionistas, um grupo gritou frases e levantou faixas contra a empresa, incluindo uma que dizia “Apple sangrenta”. A intenção era dar mais publicidade para a luta trabalhista contra a Foxconn, que pertence a gigante de taiwanesa Hon Hai Precision Industry.

As ações da Foxconn International, que tinham perdido cerca de 20% de seu valor desde o início do ano, encerraram esta quarta-feira em alta de 11%. No dia, os papéis chegaram a registrar valorização de 14,8%, seu maior salto desde dezembro de 2009. O CEO Samuel Chin não quis comentar os resultados. Analistas em geral esperam que a companhia reporte um prejuízo de US$ 12 milhões em 2011, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

“Se você considerar o primeiro semestre, eles podem terminar empatados”, disse o analista Arthur Hsieh, do UBS, em Taipei. “No quarto trimestre, eles devem ter um lucro pequeno.”

Além da Apple, a Foxconn ganha cerca de 70% da sua receita com produtos feitos para Nokia e Motorola.

