Foxconn financiará tecnologias vestíveis - Link - Estadão

Fabricante de aparelhos da Apple terá fundo para startups com projetos de vestíveis, como relógios ou óculos conectados

SÃO PAULO – A Syntrend Creative Park, unidade da Foxconn na cidade de Taipé, em Taiwan, vai administrar um fundo de US$ 6,8 milhões voltado para financiar startups interessadas em desenvolver tecnologias vestíveis como relógios, óculos ou aneis, por exemplo. As informações são da Bloomberg que entrevistou “duas fontes próximas” ao assunto, mas sem identificá-las pois “os detalhes da operação não são públicos ainda”.

A Foxconn deve fazer a seleção dos 20 participantes no próximo semestre. Todos terão acesso a incubadoras, assistência de executivos e infraestrutura para darem início à fabricação de tecnologias conectadas e vestíveis no final de 2014. Um prédio será construído pela Foxconn até o terceiro semestre do ano para receber os empreendedores, que poderão trabalhar em projetos de hardwares e softwares.

Em junho, a fabricante chinesa apresentou seu próprio protótipo de relógio conectado (smart watch). Em novembro, um jornal coreano divulgou que a Apple estaria com tudo pronto para apresentar dois relógios de pulso conectados em 2014.

A Foxconn é conhecida por fabricar os aparelhos móveis da Apple (iPhone e iPad), além de prestar serviço à Hewlett-Packard, Dell, Sony e Microsoft.

