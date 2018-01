Foxconn quer dobrar produção de iPhones - Link - Estadão

Investimento em expansão de fábrica chinesa em 2012 deve aumentar produção para 350 mil aparelhos por dia

ZHENGZHOU – A chinesa Foxconn quer dobrar a produção de iPhones em 2012. Para isso, está investindo US$ 1,1 bilhão na ampliação de sua unidade em Foxconn Science Park, na cidade de Zhengzhou. As informações são do jornal China Daily.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e noFacebook

A empresa é parceira da Apple na produção não só do iPhone, mas também do tablet iPad e do laptop MacBook.

A unidade de Zhengzhou, inaugurada no começo deste ano, emprega atualmente 130 mil trabalhadores. Ali são manufaturados cerca de 200 mil iPhones por dia. A expansão aumentaria o número de empregados para 230 mil e a produção diária de smartphones da Apple para 350 mil diários (ou 32 milhões de aparelhos por trimestre).

Com tudo isso, a empresa espera faturar US$ 20 bilhões em vendas em 2012.

A Foxconn enfrent,a desde o ano passado, acusações de más condições de trabalho em suas unidades. Dezesseis empregados da companhia se suicidaram desde 2010.