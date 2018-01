França investiga monopólio do Google - Link - Estadão

A comissão antitruste francesa alertou o Google para que ele não abuse da sua posição dominante no mercado de buscas. O grupo disse nesta terça-feira que o poder econômico do Google não é necessariamente ruim ou ilegal, mas que suas práticas precisam ser cuidadosamente monitoradas para que se evite a anti-competitividade.

A Comissão Europeia recentemente revelou a sua própria investigação do Google, enquanto o parlamento francês está considerando cobrar uma taxa de 1% em cima de todos a publicidade online – a medidade foi apelidada de ‘imposto do Google’.

O Google argumenta que não é monopolista e disse que a análise da entidade reguladora foi superficial. “Anúncios em buscas são uma opção de diversas. Se o preço dos anúncios em buscas sobem, os anunciantes podem e costumam mudar para outros formatos, tanto online quanto offline. Esse é o sinal de que estamos em uma indústria dinâmica e competitiva”, disse a companhia.

Guy Lougher, membro da equipe da União Europeia, disse que a descoberta francesa pode levar rivais a cobrar o Google por causa de sua posição de dominância, o que por sua vez pode encorajar a comissão reguladora a investigar ainda mais a empresa. “O Google agora já foi avisado de que pode estar vulnerável pelo o que está fazendo. Está parecendo uma volta aos processos contra a Microsoft”, diz.

A gigante do software teve que permitir, no ano passado, que seus concorrentes estejam entre as opções de browser no Windows, depois de uma guerra antitruste de mais de 10 anos protagonizada pela União Europeia.

