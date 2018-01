França pune Street View - Link - Estadão

O Google foi multado na França em € 100 mil por coletar dados pessoais com os carros usados para tirar as fotografias do Street View, informou nesta segunda-feira, 21, o secretário geral da Comissão Nacional de Informática e Liberdades (CNIL), Yann Padova.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em uma entrevista publicada pelo Le Parisien, Yann Padova apontou que a coleta de dados pelo Google fez com que a empresa tenha “alimentado uma base de dados de geolocalização que agora faz valer seu peso em ouro e permite a ela dominar o mercado”.

Além disso, Padova disse que a multa – recorde na França para uma pena deste tipo – também leva em conta que o Google “não cooperou francamente” com as investigações. O secretário geral do organismo francês responsável por zelas pelas liberdades na rede descreveu o comportamento da empresa estadunidense como “instrusões particularmente graves”.

Os carros do Google que andam pelas ruas não apenas captaram fotografias, como também “sugaram todas as informações veiculadas entre conexões sem fio não protegidas por senha”, o que inclui “e-mails pessoais, conexões a todo tipo de páginas web, além de informações sobre prescrições médicas, explicou.

Da sua parte, o diretor de proteção de dados da empresa de tecnologia, Peter Fleischer, afirmou em um comunicado enviado à EFE que o Google colheu as informações “por erro” a partir de redes Wi-Fi não protegidas.

“Desde que descobrimos o que acontecia, paramos nossos carros do Street View e informamos imediatamente às autoridades francesas. Nosso objetivo sempre tem sido o de destruir esse dados e comemorar que o CNIL tenha nos dado autorização” para fazê-lo.

O secretário geral do CNIL admitiu que em abril de 2010 o Google reconheceu seu erro e que uma vez que se tenha encerrado o caso, o gigante destruiria esses dados obtidos de maneira ilegal.

A França não é o único lugar onde o Google tenha cometido esse “erro” na coleta de dados. Processos semelhantes têm surgido em 37 Estados nos Estados Unidos e em outros países como Espanha, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, Irlanda, Nova Zelândia ou Coreia do Sul.

/ EFE