França quer que gigantes paguem por tráfego - Link - Estadão

PARIS – O governo francês anunciou nesta quinta-feira, 12, a criação de uma comissão que estude a tributação das empresas que operem na internet para futura aplicação sobre gigantes dos EUA, como Google, Amazon e Facebook, que realizam bilhões de vendas na França sem pagar impostos.

A comissão apresentará terceiro trimestre suas propostas em “matéria de tributação e controle sobre lucros, volume de negócios, ou eventualmente sobre outros pontos tributáveis”, disse um comunicado do Ministério da Economia.

“Nosso sistema fiscal dificilmente compreende as novas formas de transações procedentes do desenvolvimento da economia digital”, resume a equipe econômica do governo socialista de François Hollande.

Isso se traduz na perda de centenas de milhões de receita para os cofres do Estado e em uma “desvantagem comparativa para as empresas francesas com relação aos grupos internacionais que se organizam para evitar ou minimizar o controle sobre si”, afirma o comunicado.

A Comissão apresentará as propostas para “criar as condições para uma contribuição melhor distribuída no setor entre os diferentes atores e favorável à competitividade do setor digital francês”.

As telecoms francesas, como France Telecom, SFR e Bouygues Telecom denunciam regularmente que os grandes competidores globais da internet usam seus seis bilhões anuais para investir em suas redes e evitam a tributação graças às vantagens fiscais que países europeus, como Irlanda e Luxemburgo, oferecem.

Estima-se que Google, Apple, Facebook e Amazon gerem um volume de negócios na França de 5 bilhões de euros e deverá atingir 9 bilhões de euros em 2015.