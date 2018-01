Francês cria HQ baseada em GIFs - Link - Estadão

Stephen Vuillemin, ilustrador do New York Times, lançou na rede uma história em quadrinhos com quadros animados, Schoolgirls

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Desde sua origem, as histórias em quadrinhos sempre se esforçaram em tentar mostrar movimentos e ações de forma diferentes, apesar de suas imagens serem estáticas.

Entretanto, Stephen Vuillemin, um ilustrador francês, começou a mexer com essa fronteira ao desenhar histórias em que cada quadro é um GIF, aproveitando o dinamismo do formato.

Recentemente, Vuillemin lançou Schoolgirls, que segue a vida de uma jovem parisiense que teve amnésia após uma infecção no ouvido. O resultado é uma obra na qual as imagens estáticas já tem significado por si próprias, mas o movimento dá intensidade dramática aos quadros. A história pode ser acompanhada no site do ilustrador com preço inicial de 4,99 euros po mês.

Em entrevista à Wired, Vuillemin conta que “é engraçado trabalhar dessa maneira, porque a maioria dos GIFs que são vistos na internet são pedaços de vídeos em baixa qualidade. No meu caso, o GIF animado é uma versão avançada das ilustrações”.

Colocamos a seguir alguns exemplos da arte de Vuillemin – para quem quiser ler mais, vale a pena seguir o site do ilustrador, o Professeur Cyclope, em francês.