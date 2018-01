Franquia 'Call of Duty' faturou US$ 3 bilhões - Link - Estadão

Em comunicado à imprensa, a Activision Blizzard anunciou que a franquia Call of Duty arrecadou até hoje US$ 3 bilhões. A cifra leva em conta do primeiro game da franquia, lançado em 2003, até o recém-lançado Modern Warfare 2.

Os jogos da franquia já venderam mais de 55 milhões de cópias.

No comunicado, Bobby Kotick, CEO da Activision, declarou: “Call of Duty é uma das maiores franquias do entretenimento de todos os tempos. Se levarmos em conta o número de horas que os jogadores passaram jogando, provavelmente é a experiência de entretenimento mais duradoura da história”.

A cifra divulgada pode até ser real, mas em número de cópias vendidas, a franquia ainda tem que vender muito para alcançar o encanador Super Mario.