'Free'; de Chris Anderson; de graça na internet - Link - Estadão

Aos interessados, a boa notícia, é que o novo livro de Anderson está disponível (em inglês), desde a manhã desta terça-feira, 7, na internet – e de forma legal -, na versão digital, seja para ser lida ou ouvida. Não dava para ser de outro jeito, afinal, um livro que prega que o futuro será grátis, não poderia deixar de ter versões gratuitas, ao menos, na rede.

Não é a primeira vez que um autor disponibiliza o seu livro de graça na internet. O inglês Matt Mason, de ‘The Pirate’s Dilemma’, por exemplo, fez isso no ano passado. O brasileiro Paulo Coelho foi um dos pioneiros em liberar os seus livros de graça na rede. Coelho criou até um site para manter as versões piratas de seus livros na web, o Pirate Coelho. Em agosto do ano passado, Coelho conversou com o ‘Link’ sobre essa sua iniciativa e o futuro dos livros na era digital, leia aqui.

