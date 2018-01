'Friday' ultrapassa Lady Gaga e Justin Bieber - Link - Estadão

A cantora Rebecca Black, sensação entre adolescentes, canta alegremente sobre o fim de semana em seu vídeo para internet da música “Friday” — e agora a garota, de 13 anos de idade, tem um motivo ainda melhor para cantar.

“Friday” foi mais visto na internet que os vídeos da música “Born This Way”, de Lady Gaga, e “Pray”, de Justin Bieber, afirmou na segunda-feira, 11, a empresa Visible Measures, responsável por medir a performance de vídeos na internet.

O vídeo de baixo-custo de Rebecca, feito pela adolescente californiana com uma pequena gravadora, gerou quase 100 milhões de visualizações no YouTube desde que foi postado, em 10 de fevereiro.

Mas a Visible Measures afirmou que, juntas, as cópias do vídeo, paródias e outras versões disponíveis em centenas de sites de vídeos geraram mais de 200 milhões de visualizações.

Em comparação, levando em conta as mesmas medidas, o vídeo do single “Born This Way”, de Lady Gaga, gerou mais de 180 milhões de visualizações, afirmou a Visible Measures. “Pray”, de Justin Bieber, rendeu 65 milhões de visualizações.

“Born This Way” foi disponibilizado no fim de fevereiro e “Pray” no fim do ano passado. No vídeo “Friday”, de Rebecca, a cantora pode ser vista dirigindo um carro com amigos e cantando “diversão, diversão, pense sobre a diversão”.

Alguns críticos falaram mal da música, afirmando que ela é muito simplista, mas o hit garantiu a ela aparições na televisão, dezenas de milhares de vendas na loja online da Apple e posições em rankings musicais dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e Canadá.

