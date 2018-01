Fring agora faz chamadas de vídeo - Link - Estadão

O Fring é um programa para telefones que permite usar recursos de comunicação dos computadores. Com o Fring, é possível usar serviços de mensagens instantâneas, como o Gtalk, Messenger, além do Skype. No caso do Skype, já era possível realizar ligações de voz entre usuários do Skype ou chamadas para telefones convencionais.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/GoUR2_IVZ2I" width="425" height="344" wmode="transparent" /]