FrontierVille chega a 20 milhões de jogadores - Link - Estadão

FrontierVille, o novo game da Zynga (criadora de Farmville e Mafia Wars), chegou em pouco mais de um mês após seu lançamento a mais de 20 milhões de jogadores. O game, que deve ser jogado dentro do Facebook, foi lançado no dia 9 de junho e funciona como os outros da empresa: é gratuito, mas avança de forma mais rápida quem gastar dinheiro com elementos que estão à venda dentro do game.

Em um período de 24 dias, FrontierVille passou de 5 milhões para 20 milhões de jogadores. No game, você começa sozinho dentro de uma floresta com algumas galinhas. O objetivo é construir sua casa, criar animais, manter plantações e montar sua família. Em FrontierVille é possível controlar mais de um personagem – você pode jogar com qualquer membro da família.

Mas ainda falta bastante para FrontierVille destronar Farmville: mais de 80 milhões de pessoas mantêm fazendas digitais no game mais popular da Zynga.