FTC segue investigando compra do Instagram pelo Facebook - Link - Estadão

Google e Twitter também foram questionados pelo órgão de comércio norte-americano, diz fonte

O órgão regulador norte-americano Federal Trade Commission (FTC) questionou o Google e o Twitter em sua investigação sobre a aquisição do serviço de compartilhamento de fotos Instagram pelo Facebook, por US$ 1 bilhão, disse uma fonte próxima ao assunto à Reuters.

Não estava imediatamente claro qual informação específica a FTC estava buscando, segundo a fonte. A comissão automaticamente inicia uma análise de qualquer aquisição de tamanho significativo.

A aquisição de um dos principais serviços de fotografia na internet é uma parte crucial da estratégia do Facebook de aumentar suas ofertas móveis, em uma época na qual consumidores estão, cada vez mais, acessando a internet por smartphones.

O Facebook afirmou esperar completar o acordo – o maior de sua história – no segundo trimestre, mas alguns observadores acreditam que esse possa ser um prazo ambicioso, dado o tamanho do acordo e o status do Facebook como a maior rede social da internet, com cerca de 900 milhões de usuários.

O Facebook se prepara para levantar até US$ 12 bilhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que pode ocorrer já na próxima semana.

Facebook e Twitter não quiseram comentar. O Google não estava imediatamente disponível para comentários.

/ Alexei Oreskovic e Steve James (REUTERS)