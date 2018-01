'Fui um troll' - Link - Estadão

A ideia era injetar uma algo estapafúrdio num debate como se fosse uma opinião real e observar a reação revoltada dos participantes. Era como um bando de glóbulos brancos atacando um corpo estranho. O argumento precisava ter eloquência, para soar sério, mas ser completamente desinformado, quase estúpido. As pessoas sentem-se compelidas a corrigir os outros, então fisgavam a isca e começava uma bagunça imensa. Ao longo dos anos, (a comunidade) descambou para perfis fakes atacando outras comunidades. Por isso deletei-a – por desgosto. Originalmente, tinha gente de todo tipo: um era advogado; o outro, médico, tinha eu que era um imigrante recém-chegado e não fazia nada o dia inteiro… Hoje, ainda sinto o gostinho de provocar as pessoas na internet, mas numa trágica ironia eu mesmo virei vítima de trolls e acabei me desgastando com essa coisa de discutir na internet.

* Israel Nobre, o Izzy Nobre, mora no Canadá, é blogueiro e criou a comunidade Semeadores da Discórdia, no Orkut, em 2004. O depoimento foi dado à repórter Ana Freitas.

