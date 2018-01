Funcionários da Foxconn mantêm greve em Jundiaí - Link - Estadão

SÃO PAULO – Os trabalhadores da fábrica da Foxconn em Jundiaí continuarão a greve iniciada na última quinta-feira, 11. Com cerca de 3,7 mil funcionários, a unidade Foxconn II, responsável pela fabricação de iPads e iPhones no Brasil (a única fora da China), está parada, com assembleias sendo realizadas diariamente em frente ao seu portão, no quilômetro 66 da Rodovia Anhanguera.

Terry Gou, presidente global da Foxconn, já chegou a dizer que no Brasil, apesar dos salários mais altos (em comparação com a China), os brasileiros ‘param de trabalhar’ ao ouvir a palavra ‘futebol’. FOTO: AP

Desde que passou a operar no País, em 2011, a fábrica apresenta problemas de estrutura e condições a seus funcionários. Falta de água, problemas na alimentação e no transporte. Entre outubro de 2012 e janeiro de 2013, duas greves paralisaram as atividades na fábrica. Nas ocasiões, as exigências eram as mesmas: organização e implantação do Plano de Cargos e Salários. Isso porque desde que começaram a ser contratados, em agosto de 2012, os funcionários recebiam salários iguais.

Desta vez, a empresa pediu 15 dias para apresentação de um plano, além de 30 dias para a sua implementação. “O que eles prometeram no ano passado não foi cumprido”, disse o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos Evandro Oliveira Santos ao Estado. “Eles reconhecem o problema, mas implementaram o plano de cargos só para metade da fábrica. Hoje, a organização de carreiras está toda bagunçada”, disse.

Segundo o sindicalista, “a greve está mantida e o diálogo está difícil”. “Estamos no aguardo de uma proposta da empresa, que pode chegar a qualquer momento.”

Em nota, à Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, o presidente do Sindicato, Eliseu Silva Costa, afirmou que os trabalhadores estão “estagnados”. “Queremos que o trabalhador seja reconhecido, tratado com respeito, e isso nós não vemos aqui.”

Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos Evandro Oliveira Santos, a quantidade de empregados continua estável desde o ano passado, enquanto o ritmo na fábrica só aumenta. “Vocês mesmos noticiaram que a pré-venda do novo iPhone já está estourando. O consumo está em alta, tudo o que é Apple no Brasil é feito aqui. Então imagina como está a produção…”

Além da unidade responsável pela fabricação de produtos Apple em Jundiaí, a Foxconn tem ainda uma outra fábrica em Jundiaí para a Dell, e outras em Manaus (AM) e Itaquaquecetuba (SP). Unidades em Minas Gerais e Itu (SP) foram anunciadas em 2012, mas não saíram do papel.

Na China, a Foxconn é alvo de críticas por impor seus empregados a más condições de trabalho, violar direitos, empregar menores nas fábricas e abusar de hora extra. Após relatos de suicídios e mortes acidentais nas unidades da Foxconn, o CEO da Apple, Tim Cook, chegou a visitar a fornecedora na China. Desde então, a Apple acompanha a situação.