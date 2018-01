Fundador da Amazon compra Washington Post - Link - Estadão

Jeff Bezos comprará o tradicional jornal norte-americano por US$ 250 milhões

SÃO PAULO – Jeff Bezos, fundador e CEO da varejista Amazon, será o novo dono do tradicional jornal norte-americano Washington Post. A transação, de US$ 250 milhões, é a primeiro investimento do executivo fora do mercado tradicional de internet.

Bezos durante o lançamento do Kindle Fire. Foto: Reuters

O anúncio da negociação foi feito nesta segunda-feira, 5, pelo grupo Washington Post Company. Além do jornal, que é a principal publicação do grupo, Bezos será dono também de outras empresas editorias do grupo, como o jornal Express, The Gazette Newspapers, Southern Maryland Newspapers, Fairfax County Times, El Tiempo Latino e Greater Washington Publishing.

“Entendo que a importância do Post para Washington para nossa nação e os valores do Post não vão mudar”, disse Bezos em comunicado. “Nosso compromisso com leitores vai continuar a ser o coração do Post e estou muito otimista com o futuro.”

Apesar de o negócio ter sido feito em nome do executivo e de não incluir a Amazon, a área editorial é um setor que a Amazon ainda é iniciante. Quando lançou o Kindle, em 2007, a varejista incluiu jornais e revistas entre as opções de conteúdo digital que poderia ser comprado pelos usuários.

“Com o Sr. Bezos como proprietário, este é o começo de uma era nova e animadora”, disse Katharine Weymouth, CEO e publisher do Washington Post. Ela continua no cargo, a pedido de Bezos, assim como os principais executivos da empresa.

A transação de US$ 250 milhões será feita até o fim do ano. O grupo Washington Post Company, que terá um novo nome ainda não definido, continuará a ser o proprietário de outras publicações, como as revistas Slate, Foreign Policy e o site TheRoot.com, além de outros negócios na área educacional e de televisão.

A compra por parte de Bezos encerra o longo período em que a família Graham esteve à frente do tradicional jornal norte-americano, quando a publicação foi comprada pelo investidor Eugene Meyer, depois que o jornal tinha ido à falência, em 1933.

O Post ficou marcado na história pela série de reportagens, publicadas a partir de 1972, sobre escândalo do Watergate, maior escândalo político dos Estados Unidos, que terminou com a renúncia do presidente Richard Nixon.

“Todos na Post Company e todos em nossa família sempre foram orgulhosas do Washington Post — do jornal que publicamos e das pessoas que o escrevem e o produzem”, disse Don Graham, presidente e CEO da Washington Post Company, neto de Eugene Meyer. Ele também continuará no cargo.

* Este post será atualizado