Fundador de site de download é preso na Alemanha - Link - Estadão

O Kino.to foi tirado do ar e seu fundador preso; acusado confessou crime visando redução de pena

SÃO PAULO – Mais um dono de site de torrents foi acusado de pirataria e preso. Com o objetivo de diminuir sua pena, Dirk Bogarde confessou, nesta quarta-feira, 6, estar ciente da violação de direitos autorais através do Kino.to. A pena agora pode chegar a quatro anos e dez meses.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

Em audiência no Tribunal de Leipzig, o advogado que representava Bogarde, de 39 anos, lamentou as infrações e disse que seu cliente havia “sucumbido à tentação” após descobrir a oportunidade de fazer dinheiro em sites como o dele. Depois, disse ter criado consciência de que “a liberdade na internet tem limites”.

O Kino.to existia desde 2008 e contava com certa de quatro milhões de acessos diários. Pelas contas das autoridades, havia cerca de 135 mil filmes, séries e documentários ilegalmente disponibilizados no site para download. Só de publicidade, Dirk Bogarde já recebeu cerca de 6 milhões de euros com seu portal.

O Kino.to está ao lado de sites como PeliculasYonkis, SeriesYonkis, Taringa, entre outros que se tornaram alvo de operação policial em janeiro, juntamente com o popular MegaUpload, que levou à prisão de Kim Dotcom, seu fundador.

O tribunal considerou a confissão lida pelo advogado como “motivada por arrependimento”. Bogarde abriu mão de sua fortuna e foi obrigado a ceder aparelhos móveis e laptops para investigação. O acusado ainda pode cumprir sua pena em regime aberto.

A sentença será publicada na quinta-feira da semana que vem.

/com informações da EFE