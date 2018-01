Fundador do Alibaba investe US$ 532 mi em empresa de software financeiro - Link - Estadão

PEQUIM – Jack Ma, fundador do chinês Alibaba Group Holding, maior empresa de comércio eletrônico do mundo, vai pagar 3,3 bilhões de iuanes (US$ 532 milhões) para adquirir uma participação majoritária na companhia de software financeiro Hundsun Technologies.

A investida de Ma ressalta desejo de remodelar a indústria de serviços financeiros da China, uma área que o executivo do Alibaba Joe Tsai, que dirige a aguardada listagem de ações da companhia nos EUA, descreve como “antiquada”.

Empresas chinesas de Internet como Alibaba, Tencent Holdings e Baidu estão criando braços de serviços financeiros, atraindo a ira dos entrincheirados bancos da China e mais atenção por parte de reguladores, que agora debatem sobre normas mais rígidas na emergente indústria financeira online do país.

/REUTERS