Fundador do Google diz que está muito difícil operar" na China" - Link - Estadão

O co-fundador do Google, Sergey Brin, disse nesta terça-feira, 9, que está “muito difícil operar” na China sob as atuais circunstâncias.

Segundo Brin, o “volume de informação omitida” na internet vem piorando nos últimos anos, bem como o número de bloqueios de sites. Para ele, o protecionismo chinês ” também é, certamente, uma preocupação”.

O empresário disse ainda que não há novidades sobre as negociações do Google com o governo chinês, mas afirmou que está “sempre otimista” que poderá fornecer informação livre de censura às pessoas.