Fundador do Instagram no discurso de Obama - Link - Estadão

Brasileiro Mike Krieger, fundador do Instagram, foi um dos convidados especiais do discurso anual do presidente dos EUA

SÃO PAULO – O brasileiro Mike Krieger, fundador do aplicativo de fotografia Instagram, foi um dos convidados especiais a participar do discurso do presidente dos EUA, Barack Obama, sobre o Estado da União na noite de terça-feira, 24. Ele chegou a publicar uma imagem ao lado da primeira-dama, Michelle Obama, pelo Instagram.

Mike Krieger publicou imagem ao lado da primeira-dama dos EUA, Michelle Obama. FOTO: REPRODUÇÃO

Krieger, nascido em São Paulo, mudou-se para os Estados Unidos em 2004 e fundou o Instagram com o colega norte-americano Kevin Systrom. Ele foi um dos três estrangeiros na lista de convidados especiais da primeira-dama, Michelle Obama. No início do mês, os responsáveis pela campanha eleitoral para a reeleição de Barack Obama criaram uma conta no Instagram para o presidente.

Na descrição publicada no site da Casa Branca, Krieger é mencionado por sua história de inovação tecnológica e pela vontade de viver nos Estados Unidos. “Depois da formatura, o Sr. Krieger trabalhou por um ano com o seu visto de estudante F-1, e depois pediu e recebeu um visto H-1B como trabalhador de alta qualificação. O Sr. Krieger quer se estabelecer permanentemente nos Estados Unidos e entrou com o pedido para obter um ‘green card’ (visto de residência permanente)”, diz o texto de apresentação.

No discurso perante as duas câmaras do Congresso norte-americano, Obama defendeu seu plano para construir uma “economia duradoura” e afirmou apostar na indústria de tecnologia para a geração de empregos. Obama quer que o país destaque a “educação de seu povo e atraia uma nova geração de indústrias de alta tecnologia, para um futuro no qual controlaremos nossa própria energia, em uma economia feita para durar”.

