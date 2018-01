Fundadores do Google querem fim da jornada de trabalho de 40 horas semanais - Link - Estadão

Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google. FOTO: Reprodução/YouTube Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google. FOTO: Reprodução/YouTube

SÃO PAULO – O que você faria se pudesse trabalhar menos? Se, no lugar de trabalhar de segunda a sexta, pudesse ir até o escritório só de segunda a quinta-feira, podendo se dedicar mais para a família, os amigos, ir na academia, estudar ou tocar adiante aquele projeto que você sonha em completar há tempos? Não é só você que pensa assim: os fundadores do Google Larry Page e Sergey Brin também.

A visão dos dois foi compartilhada como o mundo em uma palestra realizada na semana passada, a respeito dos planos do Google para os próximos anos – de inteligência artificial até carros autônomos. Entre os principais pontos da conversa, está a noção de que talvez os seres humanos do século XXI estejam trabalhando demais.

“Se você pensar nas coisas que precisa para ser feliz – como ter uma casa, segurança e dar oportunidades para seus filhos -, não é exatamente difícil conseguir isso tudo. Os recursos que nós produzimos vão em baixa escala para essas necessidades. Talvez 1% de tudo que é produzido hoje, apenas”, disse Larry Page, fazendo a ressalva de que as pessoas gostam de trabalhar e gostam de se sentir necessárias para um projeto. Por isso, ele sugere que as jornadas de trabalho sejam reduzidas.

“Se você perguntar se as pessoas preferem duas semanas de férias ou uma semana de trabalho que tenha apenas quatro dias, elas vão escolher a segunda opção. As pessoas gostam de trabalhar, mas precisam de tempo para ficar com a família e ir atrás dos seus interesses. É só uma questão de coordenar tudo, e você pode até reduzir o número de desempregados”, afirmou o atual CEO do Google.

Menos individualismo

Em outro tema polêmico, os fundadores do Google comentaram ainda que espera que o carro autônomo da empresa possa transformar o mundo dos transportes nos próximos anos. “Ele poderia acabar ou reduzir com a necessidade de se ter um carro, uma vaga para parar e todos os congestionamentos”, sonhou Sergey Brin.

Outro ponto interessante da palestra foi a declaração de que os dois foram bastante criticados por Steve Jobs – conhecido mentor dos fundadores do Google. “Vocês estão tentando fazer coisas demais”, disse o criador da Apple a eles certa vez.