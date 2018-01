Fundo do Google investe em startup de educação - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Renaissance Learning, uma startup de tecnologia de educação, disse nesta quarta-feira, 19, que o fundo de investimento do Google comprou uma participação minoritária na companhia, que avalia a empresa em US$ 1 bilhão.

A Renaissance , controlada pela empresa de private equity britânica Permira, fornece softwares educacionais baseados em nuvem, incluindo ferramentas de leitura e avaliação que, de acordo com a companhia, são usadas por quase 20 milhões de estudantes e professores.

O Google Capital foi formado em 2013 para investir em startups de tecnologia. Seus investimentos incluem a SurveyMonkey, uma companhia de pesquisas online, e o Lending Club, um serviço que conecta pessoas que buscam empréstimos com pessoas dispostas a emprestar.

O investimento na Renaissance é o primeiro do Google em educação.

O New York Times disse nesta quarta-feira que o investimento do Google totalizou US$ 40 milhões.