Funk representa Brasil em prêmio do YouTube - Link - Estadão

Site estreia seu evento de premiação musical; em entrevista, executiva diz que funk ‘explodiu’ no YouTube

SÃO PAULO – No primeiro festival de premiação de música do YouTube, o Brasil será representado por seis artistas de funk, além do cantor Thiaguinho, que farão apresentações ao vivo, do Rio de Janeiro. A gerente de marketing do YouTube falou com exclusividade ao Link e explicou que o predomínio do gênero funk na seleção brasileira se deu pelo “engajamento dos fãs” ao longo dos últimos 12 meses de votação e por ser a atual “explosão” no site de vídeos.

Anitta, DJ Leo Justi, MC Guime, Mc Gui , MC Lon e MC Rodolfinho, e Thiaguinho, terão seus shows transmitidos em streaming ao vivo da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, em paralelo com outras cinco cidades do mundo que também terão apresentações musicais transmitidas durante o evento, como Tóquio e Londres. As transmissões fazem parte da abertura do evento principal, sediado em Nova York.

Segundo nota do evento, “os fãs poderão determinar os vencedores acessando youtube.com/MusicAwards ou buscando ‘YTMA’ no YouTube e compartilhando o vídeo oficial dos indicados no Google+, Twitter e Facebook.” Os shows acontecem a partir das 8h (horário de Brasília) exibindo apresentações de Seul, Tóquio, Moscou, Londres e Rio de Janeiro. Na cerimônia, em Nova York, os shows ficam por conta de Avicii, M.I.A., Ear Sweatshirt e Tyler the Creator, além de Eminem, Lady Gaga e Arcade Fire com Lindsey Stirling e CDZA. O ator e músico Jason Schwartzman e o comediante e músico Reggie Watts serão os mestres de cerimônia.

Veja a entrevista com Flavia Simon, gerente de marketing do YouTube:

Por que apenas artistas de funk representarão o Brasil no YouTube Awards?

O YouTube Music Awards, primeiro do gênero no YT, é um prêmio totalmente feito pelo usuário. Os indicados foram selecionados com base nos dados de engajamento dos fãs no YouTube, incluindo visualizações, compartilhamentos, comentários e inscrições. E serão eles a votar, a partir de amanhã, para definir os vencedores. Quando o Brasil foi convidado a participar da festa da premiação, por ser um dos maiores mercados do YouTube e ter a música como principal gênero, quisemos montar um show que representasse nossa cultura local. Para isso, fomos atrás dos artistas mais populares no YouTube, que encontraram na plataforma um trampolim para suas carreiras e chegamos a esses nomes.

O funk é o gênero brasileiro com maior audiência no YouTube?

Sim, o funk é hoje um gênero em explosão no YouTube. As buscas por conteúdo de funk na plataforma superam outros gêneros já bem estabelecidos, como Sertanejo e Rock. Muitos dos artistas de funk hoje surgiram no YouTube, é muito bacana ter a participação deles no evento.

Como será essa participação na premiação?

Nas horas que antecedem a premiação, no dia 3/11, a partir das 8 horas da manhã, cinco eventos ao vivo serão transmitidos ao redor do mundo, desde Seul, Tóquio, Moscou, Londres e Rio de Janeiro, até chegar à cerimônia em Nova York. No Brasil, o show começa a partir das 17h, direto da Marina da Glória, e será transmitido para o mundo todo em youtube.com/YouTube.

