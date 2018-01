Fusão de 'memes' - Link - Estadão

A Cheezburger Network anunciou na segunda, 28, a aquisição do site Know Your Meme — que reúne e organiza as principais fenômenos virais da internet — em um dos primeiros grandes negócios da área de conteúdo de entretenimento e cultura digital da era das redes sociais. O valor e os detalhes da compra não foram divulgados.

O fundador da Cheezburger Network, Ben Huh, durante o Webby Awards. FOTO: Lucas Jackson/REUTERS – 14/06/2010

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A empresa, responsável pelos sites I Can Has Cheezburger, Fail Blog e The Daily What, também aproveita a aquisição para abrir um escritório em Nova York, afirmou o fundador do I Can Has Cheezburger, Ben Huh, em comunicado no blog da empresa.

De acordo com o TechCrunch, o Know York Meme atrai 3 milhões de visitantes únicos e 20 milhões de page views por mês. Junto dos sites da Chezzburger Network, ambos são responsáveis por difundir e reunir grande parte dos vídeos, gifs animados, montagens, etc. trocados na internet hoje, conteúdo que ficou conhecido como “meme”, algo que pega e vira mania de tanta repetição.

Recentemente, a Cheezburger Network recebeu um investimento de US$ 30 milhões, de acordo com a CNN Money.

Ben Huh afirma no comunicado que entrou em contato com Andrew Baron, CEO e fundador do site de vídeos Rocketboom — onde nasceu o Know Your Meme — , em janeiro para tratar da aquisição.

“Temos trabalhado do lado do entretenimento do mundo dos memes e dos virais por mais de três anos, mas sempre sentimos que fornecer um contexto e uma pesquisa ao público sobre como os memes e fenômenos virais surgem era um aspecto importante que não tínhamos”, escreve Ben.

“Eu estava impressionado pelo sucesso e pela qualidade do trabalho da comunidade do Know Your Meme e de seus pesquisadores e editores”, afirma Ben Huh no blog. “Planejamos acrescentar mais recursos para melhorar o site e a qualidade da pesquisa.”

O editor do Know Yourk Meme, Brad Kim, afirma no site que, “com as duas incríveis equipes de especialistas da interweb, não só poderemos continuar a nos focar no estudo e na documentação da cultura da internet, mas também nos juntar à maior fonte de gatos (moar sauce for cats), conhecimento (science) e de risada máxima (max lulz)”.

—-

Leia mais:

• Reportagem da ‘Wired’ sobre Ben Huh e sua rede de memes