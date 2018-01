Futuro esperto - Link - Estadão

A Intel lançou uma linha de processadores, uma loja de aplicativos e definiu o futuro como “smart” (leia ao lado). Tudo isso em dois dias de Intel Developer Forum, em São Francisco.

O CEO da empresa, Paul Otellini, apresentou os novos chips (Sandy Bridge), que prometem aumentar a potência gráfica e melhorar o gerenciamento de mídia. Eles chegarão ao mercado como segunda geração da linha Core i.

Para máquinas mais simples, a Intel apresentou o Atom SoC – equipado com o sistema operacional MeeGo, o chip facilita a interatividade entre aparelhos. Na demonstração, um tablet virou controle remoto e acionou uma “smart TV”. E, com o MeeGo, a empresa entra no mercado de aplicativos – foi lançada a loja AppUp, que chega para os novos netbooks.

O evento ainda trouxe aplicações curiosas das tecnologias – resultado de pesquisas chefiadas pela antropóloga Genevieve Bell. A presença dela reflete a questão que permeou o evento: como será a nossa relação com computadores no futuro?

O chefe de tecnologia da empresa, Justin Rattner, imagina um mundo em que os aparelhos terão inteligência para saber nossos hábitos e antecipar decisões. “Assistir aos próprios sonhos na TV ainda será possível”, afirmou o vice-presidente da empresa, David Perlmutter. “Mas talvez leve mais do que cinco anos.”

