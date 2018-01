G8 tecnológico - Link - Estadão

O presidente francês Nicolas Sarkozy vai receber gigantes tecnológicos, incluindo o Facebook, o Google e a Amazon, em uma conferência para debater como os governos podem incentivar a inovação na internet e ao mesmo tempo evitar os seus excessos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O fórum, que está marcado para os dias 25 e 25 em Paris, faz parte de uma iniciativa de Sarkozy que tem mandato de um ano como presidente do G8, grupo que reúne os países que fomam as maiores economias do mundo.

Sarkozy escreveu em sua página no Facebook na sexta-feira que o fundador do Facebook Mark Zuckerberg, o presidente-executivo do Google Eric Schimidt e o CEO da Amazon Jeff Bezos vão participar do encontro.

As conversas serão focadas em regulamentações na internet e seu impacto econômico, o incentivo à inovação e a proteção de direitos intelectuais na rede.

O encontro ocorrem em um momento que Estados Unidos e Europa estão adotando regulamentações divergentes em temas tecnológicos polêmicos, como privacidade online, neutralidade na rede e proteções antitruste. Há uma grande lacuna entre a economia inovadora do Vale do Silício e o baixo crescimento econômico do Velho Continente, o que os líderes europeus querem combater.

As conclusões do fórum serão apresentadas em um outro encontro, nos dias 27 e 28, com os líderes do G8 na cidade turística francesa de Deauville.

Outras grandes empresas que devem participar são os CEOs do conglomerado midiático News Corp., do grupo de entretenimento Vivendi, e do site de leilões eBay.

/ REUTERS