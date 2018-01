Gadgets de hoje nos anos 70 - Link - Estadão

Se pudesse voltar no tempo, o designer Alex Varanese pegaria toda a tecnologia de hoje, redesenharia com um design da moda, e sentaria atrás da sua mesa, esperando brotar os milhões de dólares de lucro que teria. Foi daí que saiu a ideia de recriar alguns dos equipamentos típicos do nosso cotidiano e lhes dar um jeitão dos anos 70.

“Explorei isso em uma série em que reexamino produtos comuns de 2010 como se tivessem sido criados em 1977: um aparelho de mp3, um laptop, um celular e um videogame portátil”, disse ele, em seu blog. Já pensou em um iPod revestido de madeira, bem ao gosto da época?

“4 mil LPs caberiam na sua casa? Que tal no seu bolso?”

“Como qualquer outro telefone. Só que sem a parede”

“A maioria dos computadores enche um quarto inteiro. Esse aqui só precisa do seu colo”

“Por que você quer jogar Atari hoje?”

Legal, né? Vi lá no TrendHunter.