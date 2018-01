Galaxy e Note aumentam lucro da Samsung - Link - Estadão

Smartphone e tablet com caneta contribuem para resultado trimestral de cerca de US$ 4,5 bilhões

Samsung Galaxy Note 5.3″ FOTO: Divulgação

SEUL – A Samsung Electronics, maior companhia de tecnologia do mundo em receita, terá no primeiro trimestre um lucro de cerca de US$ 4,5 bilhões, em meio ao crescimento das vendas de sua linha de smartphones Galaxy e do novo Note.

A Samsung, que foi alçada ao topo dos rankings de vendas de telefones inteligentes no ano passado com quase um quinto do mercado, ante apenas 3% em 2009, deve consolidar sua posição com mais lançamentos de produtos, incluindo uma versão melhorada do Galaxy S, nos próximos meses.

A maior companhia asiática em valor de mercado, avaliada em US$ 190 bilhões, vai divulgar seu guidance de janeiro a março antes dos resultados detalhados que saem em 27 de abril.

O lucro operacional do trimestre deve ser de cerca de 5 trilhões de won (US$ 4,4 bilhões), alta de 70% sobre um ano antes, mas queda de 6 por cento sobre o recorde do trimestre anterior, de 5,3 trilhões de won, segundo uma pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S com 34 analistas.

A previsão para a receita é de 45,5 trilhões de won.

As vendas de aparelhos têm previsão de recorde de 44 milhões de smartphones no primeiro trimestre, alta de 25 por cento dos níveis de outubro a dezembro, segundo a pesquisa.

/ Reuters