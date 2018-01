Galaxy Note 8.0 é bom intermediário - Link - Estadão

Aparelho da Samsung que é meio tablet, meio smartphone, acaba de chegar às lojas brasileiras

SÃO PAULO – Sempre cabe mais um na família Samsung. Enquanto a Apple economiza nos modelos, a empresa coreana não teme confundir seus consumidores com várias opções de aparelhos. O mesmo vale para o Galaxy Note, híbrido de smartphone e tablet que a empresa coloca em categoria própria. As lojas brasileiras acabam de receber um quarto modelo dele: o Note 8.0, com tela de 8 polegadas – maior do que as duas primeiras versões (5,3 polegadas) e menor que o Note 10.1.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Como aparelho parece um tablet a olho nu, o consumidor corre risco de ficar perdido ao ver nas prateleiras o tablet Galaxy Tab, com tela de 10.1 polegadas.

Leia mais na coluna do Homem-Objeto