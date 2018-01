Galaxy S4 chega ao Sudeste dia 8 de maio - Link - Estadão

Vendas começam no Sudeste e em Brasília, alcançando o País no dia 16; Galaxy Note 8.0 e Galaxy Mega também serão vendidos

SÃO PAULO – Após pré-venda em São Paulo, o smartphone topo de linha da Samsung Galaxy S4 chegará às lojas da região Sudeste e de Brasília no dia 8 de maio, por R$ 2.399 (versão 3G) e R$ 2.499 (versão 4G). O aparelho deve chegar às outras regiões do País no dia 16 de maio.

As informações foram dadas pela Samsung na terça-feira, 30, em um evento no Rio de Janeiro. Por aqui, a empresa só colocara à venda o modelo de 16 GB de armazenamento, sendo que, em outros países, a fabricante oferece ainda versões de 32 e 64 GB.

O aparelho foi lançado em Nova York, em um evento com ar de Broadway: empresa fez uso de atores e cenários grandiosos. FOTO: Andrew Gombert/EFE

A Samsung informou ainda que, “nas próximas semanas”, chegará ao Brasil o Galaxy Note 8.0, com tela de oito polegadas, pelo preço sugerido de R$1.599 (versão Wi-Fi + 3G) e R$1.299 (versão com Wi-Fi). Já o Galaxy Mega, híbrido de smartphone e tablet com tela de 6,3 polegadas, chegará em junho, ainda sem previsão de preço.

Nova aposta. O Samsung Galaxy S4 é o sucessor do Galaxy S3, maior concorrente do iPhone, da Apple. O novo modelo tem uma tela um pouco maior, uma bateria melhor e um processador mais rápido do que seu antecessor.

Uma das principais inovações é o S Translator, que traduz mensagens de texto e voz em nove línguas, incluindo português brasileiro (a empresa considera o Brasil um de seus principais mercados).

Outro recurso novo detecta movimentos do rosto e do pulso para mover a tela sem que o usuário precise encostar o dedo. Isso permite que se role o visor durante a leitura ou navegação. O aparelho também pausa vídeos quando percebe que o olhar do usuário não está mais direcionado para a tela.

O Galaxy S4 será vendido em 155 países e a empresa fechou parcerias com 327 operadoras de celular. Leia mais sobre o aparelho aqui.

SAMSUNG GALAXY S4

Processador | 1,6 GHz + 1,2 GHz (3G) ou 1,9 GHz (4G)

Armazenamento | 16 GB (aceita cartão microSD até 64 GB)

Sistema operacional | Android 4.2.2

Tela | 5 polegadas / 441 ppi (pixels por polegada)

Peso | 130 gramas

Espessura | 7,9 milímetros

Preço | Entre R$ 2.399 (3G) e R$ 2.499 (4G)