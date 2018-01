Galaxy S4 chega aos EUA semana que vem - Link - Estadão

Operadoras abrem pré-venda e começam a entregar os modelos na semana que vem; aparelho custará a partir de US$ 200

NOVA YORK – As operadas de celular dos Estados Unidos começaram a revelar os preços para o novo smartphone Galaxy S4 — principal modelo do fabricante –, que começa a ser vendido na próxima semana no país.]

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A operadora AT&T começou a receber pedidos de encomendas de clientes e diz que os aparelhos começam a ser entregues no dia 30 de abril. O modelo básico, de 16 gigabytes (GB), sairá por US$ 200 na operadora, com um contrato de dois anos. A varejista Staples diz que venderá o modelo da AT&T a partir do dia 26 de abril.

Já a Sprint Nextel abre os pedidos de encomenda nesta quinta-feira e diz que as vendas nas lojas começam no dia 27. O aparelho mais simples custará US$ 250 ou US$ 150 se o comprador estiver migrando de uma operadora concorrente.

A pré-venda da T-Mobile dos Estados Unidos começa nesta quarta-feira e as vendas nas lojas, no dia 1º de maio. O telefone será vendido por US$ 150 de entrada e US$ 20 por mês durante dois anos, o valor dos planos de serviço.

A Verizon Wireless disse que vai vender o telefone, mas não anunciou a data de lançamento, nem o preço.

O Samsung Galaxy S4 é o sucessor do Galaxy S3, que é o maior concorrente do iPhone, da Apple. O novo modelo tem uma tela um pouco maior, uma bateria melhor e um processador mais rápido do que seu antecessor.

/ AP

—

Leia mais:

• Samsung lança Galaxy S4 em novo desafio a Apple

• Galaxy S4, da Samsung, vai custar a partir de R$ 2.399