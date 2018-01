Galaxy S5 chega ao Brasil no dia 11 de abril - Link - Estadão

BARCELONA – A Samsung fez seu próprio evento em Barcelona, durante o primeiro dia da Mobile World Congress 2014, o mais importante do segmento de mobilidade, para anunciar o quinto smartphone da linha S. O Galaxy S5 preserva características do design do modelo anterior, mas traz algumas melhorias, como uma câmera de 16 megapixels (antes eram 13), tecnologia de resistência à água e sensores de impressão digital e batimento cardíaco.

O Galaxy S5 chega com Android 4.4 Kit Kat, tela Super Amoled de 5,1 polegadas, processador de quatro núcleos da Qualcomm rodando a 2,5 Ghz, 2 GB de RAM e até 32 GB de armazenamento interno (ou 64 GB com microSD). Isso significa que a última coisa que o seu usuário deve esperar é lentidão.

Além disso, o aparelho vem com um sensor de reconhecimento de digital que poderá cumprir, no mínimo, três funções: destravar a tela, limitar acesso a determinados aplicativos e arquivos e – por meio de uma parceria com a PayPal – fazer pagamentos.

A tecnologia de resistência à água apresentada promete proteger o aparelho dos efeitos de umidade e poeira. Mas a Samsung recomenda que o aparelho não fique debaixo d’água por mais de 30 minutos ou em profundidade superior a 1 metro.

JK Chin, diretor de mobilidade da empresa, apresentou o modelo, disponível em quatro cores (dourado, branco, preto e azul). O S5 chega ao 150 países, incluindo o Brasil, no dia 11 de abril. O preço ainda não foi divulgado.

Pulso.

A Samsung apresentou também novos relógios inteligentes, chamados Gear 2 e Gear 2 Neo, e uma pulseira inteligente para fitness, a Gear Fit.

O primeiro relógio da linha Gear foi lançado em setembro de 2013 e se tratava de um dispositivo com sistema Android embarcado. Dessa vez, os novos modelos possuem o sistema operacional aberto Tizen, desenvolvido pela empresa especificamente para dispositivos de pulso.

O Gear 2 e o Neo vêm com tela touch Super Amoled de 1,64 polegadas (320×320 pixels), processador de dois núcleos a 1 GHz, 512 MB de RAM e 4 GB de armazenamento. A única diferença do Gear 2 em relação ao Neo é que o primeiro tem uma câmera de 2 megapixels.

Com os relógios, é possível usar aplicativos que controlam TVs, receber notificações de ligações, mensagens ou redes sociais. Eles também possuem pedômetros e sensores de batimento cardíaco.

O Gear Fit vem com recursos semelhantes, exceto pelo fato de não ser considerado um relógio e por estar alinhado a dispositivos esportivos. Sua função é auxiliar praticantes de atividades físicas a ter acesso rápido a batimento cardíaco, distância percorrida e também receber notificações.

Os preços dos modelos ainda não foram divulgados, mas, assim como o Galaxy S5, eles chegarão ao Brasil e 150 países em 11 de abril – exceto o Gear 2 Neo, que ainda não está confirmado pelo Samsung no País. Segundo Joao Pedro Flecha de Lima, vice-presidente de TI e Mobile da Samsung Brasil, a companhia ainda está conversando com operadoras e por isso, até esta terça-feira, 25, não havia definições de preço.

Junto com os aparelhos serão lançados seus kits de desenvolvimento (SDK), para que programadores possam criar novas aplicações para os recursos disponíveis, inclusive o sensor de reconhecimento de digital, para o qual se espera que bancos e operadoras desenvolvam funcionalidades.