Galaxy S5 deve ter leitor de digital similar ao do iPhone 5S - Link - Estadão

SÃO PAULO – Faltando uma semana para a data de lançamento do Galaxy S5 uma porção de rumores apareceu nesta semana. O telefone estrela da Samsung será lançado no dia 24 de fevereiro, durante a Mobile World Congress, em Barcelona.

O site Sam Mobile, especializado em Samsung, divulgou que está “confirmada” a inclusão de um leitor de digital no novo celular, nos moldes do que a Apple introduziu no iPhone 5S. O site cita “fontes internas” da empresa como responsáveis pelas informações.

Segundo o site, o uso do dedo se dá de maneira diferente do modelo da Apple, necessitando que o usuário passe o dedo pela função (“swipe”), em vez de simplesmente pressioná-lo. “Isso significa que você precisa passar toda a superfície do seu dedo, da base à ponta, pelo botão de ‘home’ para que sua impressão digital seja registrada”, diz o Sam Mobile.

As fontes do site disseram também que será possível cadastrar um total de oito impressões digitais e designar cada uma para uma tarefa ou atalho de aplicativo diferente.

Suposta imagem do novo Galaxy, vazada pelo blogueiro Sonny Dickson

Outras especulações recentes do novo aparelho incluem:

- Sensor de câmera de 16 megapixels;

- Sistema de flash de LED (como no iPhone 5S);

- Tela de 5,25 polegadas com resolução de 2560 X 1440 pixels;

- Processador de quatro núcleos Snapdragon 800 ou 805 (no segundo caso, seria o primeiro aparelho a trazê-lo; entretanto, a fabricante do chip, Qualcomm, sugeriu que talvez não seja o caso);

- Atualização da interface de usuário TouchWiz

O lançamento do Galaxy S5 será transmitido ao vivo pelo canal da Samsung no YouTube. A apresentação começa às 16h (horário de Brasília).