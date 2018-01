Galaxy Tab em mãos - Link - Estadão

O Galaxy Tab, tablet da coreana Samsung, chega às lojas no meio de novembro. Ele virá custando R$ 2.699. Uma unidade já chegou aqui no Link para teste, e, em breve, diremos a nossa opinião sobre o aparelho.

Por enquanto fique com algumas fotos dele saindo da caixa e ao lado do seu concorrente, o grandalhão iPad da Apple. Adiantamos apenas que a TV digital é um atrativo muito interessante.

O tablet tem tela de 7 polegadas e é equipado com o sistema operacional do Google, o Android, na sua versão 2.2 (que suporta flash); processador de 1.0 GHz, bateria com 7 horas de duração (executando um vídeo), câmera de 3 MP com LED flash; GPS; memória interna de 16GB ou 32GB (mais microSD).