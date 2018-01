Game Boy completa 25 anos - Link - Estadão

Console lançou personagens icônicos como Pikachu e Wario, e faz aniversário nesse dia 21. FOTO: Reprodução/Wikimedia Commons/Evan Amos Console lançou personagens icônicos como Pikachu e Wario, e faz aniversário nesse dia 21. FOTO: Reprodução/Wikimedia Commons/Evan Amos

TÓQUIO — O popular console Game Boy da Nintendo, dispositivo que chegou a dominar quase totalmente o mercado dos aparelhos portáteis de videogames, completou nesta segunda-feira, 21, 25 anos desde seu lançamento no Japão.

O Game Boy, que continua sendo o terceiro console mais vendido da história, com mais de 118 milhões de unidades de suas várias versões comercializadas no mundo todo, foi lançado no país asiático em 21 de abril de 1989.

Desenvolvido por uma equipe liderada por Gunpei Yokoi e Satoru Okada, a máquina de 8 bits conseguiu impor-se com enorme diferença às outras três portáteis — Game Gear da Sega, Lynx da Atari, e TurboExpress da Nec — que competiram com ela apesar de serem tecnologicamente inferior.

No entanto, seu preço competitivo, seu pouco peso, seu menor consumo de pilhas ou a longa lista de títulos de grande qualidade que foram produzidos para a plataforma fizeram com que a Gameboy se transformasse praticamente em sinônimo de console portátil.

Bem-sucedidos jogos como Super Mario Land e Tetris foram lançados simultaneamente com o aparelho e contribuíram para que esgotasse as primeiras 300 mil unidades no Japão em duas semanas ou que vendesse 40 mil só no primeiro dia quando foi comercializado nos Estados Unidos em julho desse mesmo ano.

Embora o console tenha sido um dos maiores sucessos comerciais para a Nintendo, a empresa não preparou nenhum tipo de evento e nem sequer se pronunciou sobre a data.

O dispositivo deixou de ser fabricado em março de 2003, mas seus jogos ainda podem ser adquiridos e jogados através da loja virtual de Nintendo com o console portátil 3DS.

Veja abaixo galeria com os 10 jogos mais vendidos para a plataforma, de acordo com o site VGchartz.com, especializado em estatísticas de vendas de games.

/EFE, COM REDAÇÃO LINK