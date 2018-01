Game Boy entra no Hall da Fama dos brinquedos - Link - Estadão

O aparelho que transformou o mercado de jogos eletrônicos e que popularizou os videogames portáteis. Essa foi a descrição que Hall da Fama dos Brinquedos ao aceitar o Game Boy, lançado pela Nintendo em 1989, como uma das peças que merecem entrar no seu acervo.

O dispositivo, desenvolvido pelo engenheiro Gunpei Yokoi e introduzido há 20 anos no Japão, disputou a honraria com outros 12 brinquedos, mas no final conseguiu abocanhar a premiação (ao lado da bola e da roda gigante).

Desde o lançamento, 118 milhões de unidades do Game Boy foram vendidas, o que o faz um dos maiores sucessos da história da Nintendo. Seu jogo mais bem-sucedido foi – claro – o Tetris, que vendeu incríveis 33 milhões de cartuchos.