Game da Copa entretém; mas exige raça e 'amor à camisa' - Link - Estadão

Abordagem gráfica e mecânica de jogo estão cada vez mais realistas Abordagem gráfica e mecânica de jogo estão cada vez mais realistas FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – “Comprometimento”. A palavra de ordem do técnico Dunga, comandante da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, é a primeira coisa que vêm à cabeça quando penso em Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, o novo game de futebol feito pela EA Sports, moldado especialmente para o torneio que acontece em 12 cidades brasileiras daqui a dois meses.

Cheio de cores, música brasileira (tem Emicida, Monobloco e muito mais na trilha sonora) e com a proposta de ser um game acessível para atrair quem nunca soube que o X é o botão que faz os passes no PlayStation (ou o A, se você joga no Xbox), o jogo da Copa até pode conquistar novos gamers, mas pedirá deles amor à cami… ao controle e muitas horas de suor e dedicação para levantar o caneco.

Do Pong ao FIFA 14, passando pelo craque Allejo

Existem alguns motivos para isso: primeiro, porque os modos de jogo variam muito: desde um simples amistoso até campanhas completas da Copa, com direito a disputa de eliminatórias e repescagens longuíssimas (o equivalente deste game ao modo carreira dos FIFA anuais). Segundo, porque, apesar da acessibilidade prometida (com direito a um nível para “iniciantes”, extremamente simples de ser batido), ‘Copa do Mundo’ traz o futebol em altíssimo nível de disputa, não sendo suficiente apenas sair correndo com o craque do seu time, driblar toda a defesa adversária e bater pro gol.

A ambientação e a apresentação dos estádios impressiona no jogo. A ambientação e a apresentação dos estádios impressiona no jogo. FOTO: Reprodução

Mesmo assim, não dá para dizer que o jogo não seja divertido: as campanhas são muitíssimo bem feitas, a narração de Tiago Leifert e Caio Ribeiro é empolgante e instrutiva (ponto para a equipe de dublagem do game, que inseriu curiosidades enciclopédicas do futebol em meio aos comentários clássicos como “Que batida!”) e os minigames de habilidades como passes, cabeceio e chutes a gol, presentes desde FIFA 13, se tornam cada vez mais importantes e bacanas. Outro destaque fica para o visual do game: a apresentação dos estádios é muito bem feita (nada de apertar o start só para o jogo começar, viu?), e até mesmo gráficos de torcida e técnicos impressionam.

De todos os modos de jogo, alguns chamam à atenção. O “História das Eliminatórias”, por exemplo, incentiva que os gamers tentem superar desafios reais que aconteceram nas seletivas para a Copa do Mundo: são cenários malucos como “faça Papua Nova Guiné vencer a Nova Caledônia” ou “tente fazer a Inglaterra golear San Marino por 10 a 0″, com missões excitantes que lembram o clássico modo “Scenario” de International Superstar Soccer.

Já o “Capitão da Seleção” empolga pela longa duração de seu desafio: sua missão como jogador consiste em escolher um dos pré-selecionados de qualquer time e fazê-lo sobreviver no escrete principal mesmo com as exigências do “professor”, sendo um bom jogador em amistosos, eliminatórias e também nos treinos (no caso, os minigames de habilidades, que ajudam você a tornar qualquer perna de pau em um Neymar ou Suárez da vida).

Modo ‘Capitão da Seleção’ desafia jogador a comandar o time na disputa do Mundial. Modo ‘Capitão da Seleção’ desafia jogador a comandar o time na disputa do Mundial. FOTO: Reprodução

Agora, se você é um jogador casual, daqueles que nunca se importou em aprender como fazer o Messi driblar o time inteiro ou o Robben fazer sua jogada típica (dribla o zagueiro e chuta), talvez “Copa do Mundo FIFA Brasil 2014″ seja apenas divertido. E por R$ 200, apenas divertido não é suficiente — vale mais esperar um pouco para investir em um possível FIFA 15 (uma vez que a EA ainda não confirmou a produção do game) ou retroceder e comprar o FIFA 14, ainda hoje o game a ser batido quando se fala de futebol em controles.

Em todo caso, vale o aviso: pelo menos no videogame, “Vai ter Copa sim”.

SERVIÇO

Copa do Mundo FIFA Brasil 2014

Desenvolvedora: EA Sports

Lançamento no Brasil: 24/4

Preço: R$ 199,90

Plataformas: PlayStation 3/Xbox 360