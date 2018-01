Game da série Star Wars chega em dezembro - Link - Estadão

Jogadores poderão criar personagens e visitar locações vistas no filme

DUBLIN – A Electronic Arts (EA) lançará Star Wars: The Old Republic, um jogo online multiplayer, antes do Natal na Europa e América do Norte, mas os fãs asiáticos de Guerra nas Estrelas terão de esperar um pouco mais para usar seus sabres de luz online.

O jogo, que se passa milhares de anos antes dos eventos da épica série de filmes, permitirá que os participantes criem personagens pessoais e visitem algumas das locações dos filmes, entre as quais, Tatooine, o planeta natal de Anakin e Luke Skywalker.

“Os pedidos antecipados vêm sendo excelentes. É o jogo mais vendido em pré-lançamento na história da EA,” disse o vice-presidente da EA e co-fundador da divisão BioWare, Ray Muzyka, à Reuters. A EA anunciou na semana passada que os pedidos antecipados do jogo já superavam a marca dos 200 mil.

“Estamos limitando o número de jogadores que poderão participar na ocasião do lançamento, para garantir um serviço sólido, estável, muito acessível e muito seguro, propiciando grande diversão aos jogadores,” disse Muzyka.

Na mesma entrevista, Greg Zeschuk, outro fundador da BioWare e vice-presidente da EA, declarou que o jogo seria lançado posteriormente na Ásia. “Estaremos muito ocupados com os mercados ocidentais, e veremos o que acontece no futuro.”

A BioWare é especializada em RPGs e desenvolveu “Star Wars: Knights of the Old Republic,” em 2003.

No jargão dos videogames, “Star Wars: The Old Republic” é um jogo online para múltiplos participantes (MMO), visto como potencial rival de “World of Warcraft,” da Activision Blizzard.

Zeschuk disse que a EA poderia buscar maneiras de integrar o jogo a sites de redes sociais. “Com o tempo, desenvolveremos o jogo e descobriremos maneiras interessantes de conectá-lo a diversos serviços.”

Muzyka e Zeschuk estavam em Galway, na Irlanda, onde participaram da inauguração de uma nova central de atendimento a usuários que oferecerá assistência 24 horas por dia aos jogadores do novo título da série “Star Wars.”

