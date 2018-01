Game portátil e para jogar na TV - Link - Estadão

Wii U chega aos EUA seguindo o conceito de videogame família

SÃO PAULO – A nova geração dos videogames da Nintendo chegou. Quase um ano e meio depois de apresentar o Wii U, a empresa enfim colocou sua nova plataforma disponível aos jogadores nos EUA, onde o aparelho começou a ser vendido desde ontem. O Wii U dá continuidade ao conceito de “videogame família” inaugurado pelo Wii seis anos atrás.

O trunfo do Wii U é ter um controle – o GamePad – com uma tela embutida. Sensível a toque, a superfície serve como monitor para os games e também para acionar os comandos, como nos jogos para celulares.

O Wii U foi projetado para que a tela também seja usada simultaneamente com a televisão. Na TV, a ação do jogo; no GamePad, informações adicionais. O objetivo, diz a Nintendo, é ampliar a perspectiva de quem joga – e também deixar o caminho livre quando uma pessoa quiser assistir à TV enquanto a outra joga.

Cada jogo deve custar US$ 60 (mais informações ao lado) nos EUA. O Wii U está previsto para chegar no Brasil somente no primeiro semestre de 2013. Os preços ainda não estão definidos.

Social. Acompanhando a tendência, o Wii U usa o sistema Miiverse, espécie de rede social em que cada usuário compartilha fotos e resultados com outros jogadores. Ele também tem um serviço de vídeo, chamado Tvii.

O Wii U chega com 24 títulos prontos e ao menos outros 30 devem ser lançados até março de 2013. Os jogos do Wii também rodam no novo console.

