GamePlay reflete sobre interação entre pessoas e games - Link - Estadão

Com a instalação Quadro Sonoro, você poderá ‘desenhar sons’ com uma caneta de tinta digital. E com a KinoArcade Machine, remixar em tempo real, com o joystick, a narrativa do filme O Encouraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein:

O objetivo da exibição, segundo Marcos Cuzziol, gerente do Núcleo de Arte e Tecnologia da instituição, é provar que o game promove um diálogo entre seres humanos e máquinas. “A interatividade é o princípio dos games, mas a interação que eles promovem é maior que ela. Existe uma troca entre a pessoa e o software. Ao jogar, o ser humano usa a percepção, o processamento de informações, e age – através do joystick, mouse, etc. A questão é: o videogame faz exatamente a mesma coisa, ao responder. Há uma conversa”, afirma.

Em 2003, o Itaú Cultural realizou a exposição Game o quê?, que traçava a evolução na linguagem dos games e seu firmamento como fenômeno cultural. Com GamePlay, a proposta é identificar a especificidade do game em meio às outras manifestações audiovisuais: “A tentação é tentar entender o que está por trás do sucesso dos jogos e como a interação que eles propiciam é diferente da animação ou do cinema”.

Fora as obras, a GamePlay também trará eventos que discutirão o papel dos jogos eletrônicos na sociedade, como uma conferência com especialistas no mercado de jogos eletrônicos. Além disso, estarão disponíveis 44 consoles de videogames, como PS2, PS3, Xbox e Nintendo Wii, para uso do público em geral.

O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149, pertinho do metrô Brigadeiro. A entrada é gratuita.