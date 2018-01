Games com compras dentro de app não serão mais chamados de 'grátis' - Link - Estadão

Games como Candy Crush, apesar de gratuitos, faturam muito com compras internas no aplicativo. FOTO: Reprodução Games como Candy Crush, apesar de gratuitos, faturam muito com compras internas no aplicativo. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Você já deve ter passado por essa situação: está jogando aquele novo game no seu celular, tendo dificuldades para passar de nível, e de repente ele te sugere a compra de algum item para deixar tudo mais fácil. Acontece em games como Candy Crush, Angry Birds, Clash of Clans e muitos outros sucessos dos games casuais, todos eles erguidos com o modelo ‘freemium’: gratuitos para baixar, mas com compras internas no aplicativo. Entretanto, a partir de agora, eles não poderão ser mais chamados de “gratuitos”.

Após reclamações de pais enervados com o dinheiro que seus filhos gastam em jogos desse tipo, a Comissão Europeia pediu às empresas donas das lojas de aplicativos (isto é, Google e Apple) para que elas mudassem a forma como os games são vendidos em suas lojas, tentando explicar para as crianças (e o público em geral) que esses games não são tão gratuitos assim.

O Google já anunciou que, a partir de setembro, deixará de usar o nome “gratuito” para games com compras internas opcionais dentro do aplicativo, e terá um guia próprio para que desenvolvedores parem de oferecer propagandas abusivas para a compra de itens. Já a Apple alegou que tem medidas de proteção para compras não autorizadas pelos pais e que continuará trabalhando junto com a Comissão Europeia.