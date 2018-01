Games em alta - Link - Estadão

O grande público da Brasil Game Show reflete o crescimento do setor de jogos

SÃO PAULO – O Brasil é a menina dos olhos do mercado de games. A participação das grandes empresas do setor na Brasil Game Show, feira que terminou há uma semana, evidenciou o interesse pelo País. O evento reuniu as maiores empresas do ramo e recebeu 100 mil visitantes, segundo a organização, o que mostra o potencial dos games no Brasil.

Dono de uma economia que se expandiu nos últimos anos e da quinta maior população mundial, o País passou a ser visto como um bom lugar para os investimentos. O Brasil já é o terceiro maior mercado de games do Ocidente, com 35 milhões de jogadores, atrás apenas de Estados Unidos e Alemanha.

Os dados são animadores. No ano passado, a venda de consoles no País cresceu 53% em relação a 2010, segundo pesquisa da consultoria Gfk.

Na opinião dos executivos, o Brasil e a América Latina emergem como alguns dos principais focos. “O momento aqui é melhor do que nunca”, afirma Mark Stanley, chefe da divisão de games da Sony na América Latina. Para Guilherme Camargo, gerente-geral da marca Xbox no Brasil, os videogames serão um produto de massa no Brasil. “Temos tudo para estar entre os três principais mercados do mundo”, diz.

Transformação. As mudanças já começaram há algum tempo. Em 2011, a Microsoft passou a fabricar em território nacional seu console, o Xbox 360, o que levou a uma significativa queda no preço do produto. Jogos de diversas produtoras já chegam traduzidos para o português. E o mercado interno, que em 2004 era avaliado em US$ 18 milhões, atualmente vale US$ 459 milhões, segundo a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (Abragames).

Ainda assim, o número representa apenas 1% das vendas mundiais. A Abragames acredita que a fatia possa atingir de 3,5% a 5% no futuro. “Há cerca de 200 empresas no Brasil. Isso deve duplicar nos próximos anos. O setor vai crescer a 9%, 10% ao ano”, diz Fred Vasconcelos, presidente da associação. Nas palavras dele, a indústria local nasceu de fato em 2012. “Antes, tínhamos barreiras que nos impediam de andar. Os obstáculos caíram e agora precisamos correr.”

Ainda é preciso, porém, diminuir os preços. Segundo a pesquisa Games POP do Ibope, divulgada em setembro, 79% dos jogadores consideram os games caros ou muito caros. Os preços altos são considerados o maior estímulo à pirataria, um dos fatores que afasta os investimentos.

