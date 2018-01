Games for Change acontece neste sábado e domingo - Link - Estadão

SÃO PAULO – São Paulo recebe neste sábado e domingo (6 e 7 de dezembro) a quarta edição do Festival Games For Change América Latina. O evento, promovido pela Cidade do Conhecimento, da USP, incentiva a criação de games que promovam algum impacto na sociedade.

A programação prevê simpósios – que discutem temas como “Videogames, Aprendizagem e Memória”, “Games e Jornalismo”, “Edugamificação e Criatividade Tecnológica” e “Ensino de Game Design para Mudança” – e oficinas de programação de games e aplicativos, além de game design. De forma inédita, o Games for Change realizará um pitching (apresentação rápida) de projetos de games, que viabilizará o contato entre pequenos desenvolvedores de jogos e investidores.

Promovido pela Broota Brasil em parceria com o Fórum Brasileiro de Competitividade em Internet das Coisas, o espaço contou com uma seleção de 15 startups de games. Segundo Schwartz, a iniciativa é importante para o cenário brasileiro de games, que recai mais sobre iniciativas de crowdfunding do que de captação de investidores.

“É consenso de que o Brasil já tem os talentos em design, tecnologia e criação audiovisual, mas nos faltam competências no campo da gestão e do empreendedorismo. O equity crowdfunding (conceito já mencionado no Link) que combina a captação de recursos com a mentoria de projetos tem como principal mérito atacar essa lacuna de frente e assim abrir mais mercado para os nossos desenvolvedores indie”, diz.

O professor da USP Gilson Schwartz é responsável pela organização do evento por aqui e explicação o que espera desta edição, que tem como tema a relação entre gamificação e Internet das Coisas – termo usado para se fazer referência aos eletrônicos com conexão à rede.

“Um aplicativo para orientação no trânsito é um jogo, o consumo de energia ou água pode ser gamificado, há estratégias educacionais que exploram as narrativas típicas de videogames para levar os estudantes a novas experiências em que o laboratório é o mundo real”, diz.

Segundo o pesquisador, o desafio hoje é enxergar a internet além da web 2.0, “marcada por colaboração e interação”, para um ambiente em que máquinas estão se comunicando o tempo todo. Schwartz diz que essa explosão de dados “começa a ser organizado como um imenso jogo virtual, onde se combinam a competição e a colaboração”. Nesse nova dinâmica, “o lúdico, a imersão e o impacto no mundo real são mais importantes, geram mais valor e oportunidades de negócio que a mera construção de um blog ou site de comércio eletrônico”, diz, dando um recado para as empresas.

Na sua edição de 2013, o público foi de cerca de mil pessoas durante os três dias do festival. Desta vez, o evento será realizado durante dois dias na Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), localizada na Rua Marques de Paranaguá, 111.

As inscrições para o evento podem ser feitas no local ou pelo site e vão de R$ 180 a R$ 240 (simpósios mais oficinas). Segundo a organização, estudantes da rede pública (ensino médio ou superior) ganham uma oficina com a inscrição no simpósio (valor de R$ 100).