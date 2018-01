Games: mal em 2010; bem em 2011 - Link - Estadão

As vendas de videogames caíram em 2010 mas devem se recuperar este ano conforme mais usuários adotam os novos dispositivos de controle de jogos e partidas online, afirma a empresa de pesquisa NPD Group. Apesar da forte alta nas vendas de acessórios, impulsionadas pelo Kinect da Microsoft e pelo Move da Sony, o gasto total com videogames e equipamentos caiu 6 por cento, para 18,6 bilhões de dólares no ano passado.

Uma recuperação, contudo, é esperada para este ano, conforme mais pessoas ganham acesso a jogos pela internet por meio de sites como Facebook e jogos em dispositivos portáveis.

“O aumento no número de formas de compra de conteúdo permitiu que a indústria mantivesse o gasto total do consumidor em conteúdo em relação a 2009″, afirmou a analista Anita Frazier, da NPD. “Devemos esperar 2011 como um ano de crescimento conforme a demanda dos consumidores continua a evoluir.”

A Microsoft registrou o melhor mês de vendas do Xbox em dezembro, comercializando 1,9 milhão de unidades do console. Mas a empresa perdeu a liderança para a Nintendo no mês passado. O PlayStation da Sony ficou em terceiro lugar./REUTERS