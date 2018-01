Games no Google Plus? - Link - Estadão

Referências nas linhas de código da rede social e investimento na Zynga levantam rumores sobre o lançamento do Google Plus Games

SÃO PAULO – Uma nova funcionalidade poder ser agregada em breve ao Google Plus, tornando o novo empreendimento do Google mais apto a concorrer com o Facebook. Trata-se do Google Plus Games, que permitiria convidar amigos para jogar games dentro da rede social.

Quem levanta o rumor é o pessoal do site Engadget, que, analisando a fundo os códigos no Google Plus, encontrou referências ao serviço e à possibilidade de enviar convites para jogar aos amigos.

Além disso, no ano passado, o Google investiu cerca de US$ 100 milhões na Zynga, empresa criadora dos games FarmVille e CityVille, ambos para redes sociais, o que demonstra a intenção da empresa em lançar um serviço do gênero. De acordo com o site Mashable, uma fonte ligada ao Google afirmou que esse investimento na Zynga foi feito justamente para a criação de uma parceria para o desenvolvimento do Google Plus Games.